Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ), KKTC’nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, “Bir Halkın Geleceği” temasıyla kutlama etkinliği yapıldı.

GAÜ’den verilen bilgiye göre; GAÜ Siyasal Bilimler, Eğitim ve İletişim Fakülteleri'nin iş birliğiyle Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, rektör yardımcıları, fakülte-yüksekokulların dekan ve müdürleri, akademik ve idari kadro ile birlikte öğrenciler de katıldı.

Etkinlikte, KKTC'nin ilanının ardından kurucu mecliste milletvekili olarak yer alan Hasan Özbaflı ile Ekrem Ural’da konuşmacı olarak katıldı. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yönetimindeki söyleşide, konuklar anılarını ve 15 Kasım 1983’e kadar yaşanan süreci anlattı. Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasibe Vehbi Şahoğlu tarafından; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan tarihi süreçte, onu zorunlu ve hayati kılan siyasi- sosyal- jeopolitik faktörlerin anlatıldığı bir sunum da yapıldı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ise; yaptığı konuşmada cumhuriyet ve varoluş değerlerine vurguda bulunarak, konuklara ve düzenlenen etkinliğe katkı koyan fakülte ve kişilere teşekkür etti.

