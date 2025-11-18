2 ay sürebilir 

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan'da düşen askeri uçağın kara kutusunun incelenmesinin en az iki ay süreceğini söyledi. C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin inceleme devam ediyor.

Güler, “Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan Tusaş tarafından inceleniyor.” diye konuştu.

“C130’ları 1957’den beri kullanıyoruz” diyen Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak.” ifadelerini kullandı.

Motor ve kargo bölümü mercek altında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kazanın ardından uçakta silah ya da mühimmat taşınmadığını açıkladı. Ancak uçağın kuyruk kısmına yakın bir alanda bulunan kargo bölümünde iki büyük palet olarak taşınan teçhizat ve araç gerecin hareket ederek fiziksel bir hasara sebep olabileceği de üzerinde durulan ihtimaller arasında yer alıyor.

Kara kutular üzerindeki çalışmalar da sürüyor.

Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan uzman isimlerin yanı sıra, TUSAŞ mühendisleri ve Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu heyet kara kutuları inceliyor.

İncelenen kara kutulardan biri de "Ucuş Veri Kayıt Cihazı". Bu cihazda uçağın motor performans değerlerinden, basınç seviyelerine, hidrolik parçalardan, avionik sistemlere kadar pek çok kritik parçadan sensörler aracılığıyla kaydedilen bilgileri yer alıyor.

Diğer kara kutu ise "Kokpit Ses Kayıt Cihazı". Burada da uçuş sırasında pilotlar ve teknisyenlerin kendi aralarındaki tüm konuşmaları ile harici telsiz konuşmalarının kayıtları yer alıyor.

