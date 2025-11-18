banner564

Minikler sertifikalarını aldı

Stage Dance Studio öğrencileri dünyanın en büyük dans öğretim sınavını başarıyla tamamladı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da bir yıl önce faaliyetlerine başlayan Stage Dance Studio öğrencileri, geçtiğimiz dönem yapı-lan sınavlara girerek İngiltere merkezli ve dünyanın en büyük dans öğretim ile sınav organizasyonla-rından biri olan International Dance Teachers Association (IDTA) sertifikalarını aldı. Stage Dance Stu-dio’da öğrencilere sertifikaları verilirken aileleri de büyük gurur yaşadı.
Diyalog’a konuşan Stage Dance Studio Direktörü Simena Taçoy, Bale, Acro ve Jazz branşlarında eğitim veren İngiliz temelli IDTA üyesi olduklarını, onların müfredatını uyguladıklarını ve öğrencilerin girdikleri sınavlar sonrasında uluslararası geçerliliği olan sertifika almalarına imkân sağladıklarını belirtti.


 

