İşsiz sayısı 8 bin 569 

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Sövüda Besimler, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre KKTC genelinde işsizlik oranı yüzde 4,5, istihdam oranı ise yüzde 49,5 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin yüzde 37,3’ünü kadınlar, yüzde 60,2’sini ise erkekler oluşturdu.

Besimler’in yazılı açıklamasına göre toplam istihdam 183 bin 738 kişi, işsiz sayısı ise 8 bin 569 kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 3,4, kadınlarda ise yüzde 6,4 olarak belirlendi. 15- 24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 12,7’ye ulaştı. Genç işsizliği erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda ise yüzde 19,8 olarak hesaplandı.

İstihdam oranı KKTC genelinde yüzde 49,5 olurken, işgücüne katılma oranı yüzde 51,8 seviyesine çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 62,3, kadınlarda ise yüzde 39,8 olarak kaydedildi.

Sektörlere göre istihdam dağılımında hizmetler sektörü yüzde 78,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Tarımın payı yüzde 4,1, sanayinin yüzde 9,0, inşaatın ise yüzde 8,1 olarak açıklandı. Ülke genelinde 7 bin 617 kişinin tarım sektöründe istihdam edildiği belirtildi.

İstihdam edilenlerin eğitim durumuna ilişkin verilere göre, çalışan nüfusun yüzde 34’ünü lise altı eğitim alan veya hiç eğitim almayan kişiler oluşturdu. Lise mezunlarının payı yüzde 29, mesleki ve teknik lise mezunlarının payı yüzde 4 olarak belirlendi. İki ya da üç yıllık yüksekokul mezunları yüzde 3, dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları yüzde 26, beş ya da altı yıllık fakülte mezunları yüzde bir, yüksek lisans ve doktora mezunları ise yüzde 3 pay aldı.

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 48,2’sinin işgücüne dahil olmadığı tespit edildi.

