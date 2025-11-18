Krediye erişimde kolaylık sağlandı

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), tarım alanındaki üreticilere destek amacıyla uygulamaya konulan “Destek Kart”ın tanıtılması için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretim kapasitesini artırmak ve tarımsal kalkınmayı daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla; Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği, Kıbrıs Türk Seracılar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği ile geçen cuma günü protokol imzalandı.

Koopbank Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, tarımsal üretim için yeni finansal modeller tanıtıldı.

Eksiksiz hizmet vermeye çalışıyoruz

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman etkinlikte yaptığı konuşmada, bankanın kuruluş amacı doğrultusunda iştirakleriyle birlikte, tarım ve hayvancılık sektörüne eksiksiz hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Uygulamalarından bazılarının eleştiriye sebep olduğunu belirten Ataman, yapıcı eleştiriler doğrultusunda kendilerini geliştirdiklerini kaydetti. Ataman, çiftçi ve hayvancının desteklenmesi amacıyla, hizmetlerini daha ulaşılabilir duruma getirdiklerini kaydetti.

Üreticiye destek olmak amacıyla çıkarılan “Destek Kart”ın yeni uygulamaları ve krediler hakkında bilgi veren Kemal Ataman, katılımcılara teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli de katılımcılara teşekkür ederek, hazırlanan “Destek Kart” paketinin hazırlanıp, tanıtılması sürecine işaret etti.

Üreticiler proje için teşekkür etti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam protokol metinlerinin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, üreticiler ve kooperatifin arasındaki ilişkilerin iyi yöne doğru gittiğini belirterek, birlik ve banka arasındaki projelere işaret etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt da 50 yıldır hayvancı ve üreticinin seviyesine inilmediğini söyleyerek, ihmal edildiğini belirtti.

Onalt, üreticinin Koopbank’ta kredi başvuru sürecinde karşılaştıkları zorluklara işaret ederek, kooperatifin, üreticisine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Hakseven, proje kapsamındaki faizlerin daha da düşürülmesi çağrısı yaparak hayırlı olmasını diledi.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, tarımın bütünlüklü bir politika olduğunu belirterek, Koopbank’ın üreticilerin desteklenmesi yönündeki projeleri için teşekkür etti.

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Salahi Atalar ve Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, “Destek Kart” uygulaması sebebiyle bankaya teşekkür etti.

