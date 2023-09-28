İçti, dövdü

Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs’ta yaşadıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapmak isteyen Hüseyin Aksoy, eşinin ikna edemeyince şiddete başvurdu.

Zanlı, kendisi ile Hatay’a gelmek istemeyen eşinin yüzüne yumruk atarak, darp etti. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. duruşmada zanlının olay esnasında 268 promil alkollü olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahı içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi. Zanlının suçüstü tutuklandığını, 268 promil alkolün etkisi altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.