İçti, uçtu

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde dün sabah meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı. Nijeryalı sürücü Anyaogu Chıjoke Izuchukwu’nun nefesinde 182 promil alkol tespit edildiği açıklandı.

Kazanın ardından sürücü tutuklanırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; saat 06.30 sıralarında, 182 promil alkollü içki tesiri altındaki Anyaogu Chıjoke Izuchukwu, SR 440 plakalı salon araç ile batıya doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyrettiği sırada, Hamitköy Ağıllar çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek çemberin bordür taşlarına ve çember içerisinde bulunan trafik yön levhasına çarptı.

Sürücü, kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğra savrularak yol kenarında bulunan beton duvara çarpıp toprak alan içerisinde durdu. Kazada yaralanan olmazken, bahse konu araç sürücüsü tutuklandı.

Lefkoşa’da 2 yayaya araç çarptı

Bir başka kaza da Lefkoşa’da meydana geldi. Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde önceki gün saat 10.30 sıralarında bir araç yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada yaralanan yayalar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis açıklamasına göre KH 240 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyreden Şifa Sayman (K-51), Atlar Market önünde yaya geçidinden geçmeye çalışan Emine Ödük (K-50) ve Mehmetali Tülegün’e (Ç-1.5)’e çarptı. Tülegün’ün sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavinin ardından her iki yaya da taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.