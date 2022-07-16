Başçeri: Direniş destanı

Türkiye’de 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümü çerçevesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, askeri erkan, bazı dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri törendeki konuşmasında, 15 Temmuz 2016’nın Türkiye’yi esaret altına almak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü'nün gerçek yüzünün ortaya çıktığı gece olduğunu belirterek, “Milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırıldığı 15 Temmuz’da Türk milleti kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır” dedi.

Hain darbe girişiminin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde millet ve güvenlik güçleri tarafından bertaraf edildiğine vurgu yapan Başçeri, 15 Temmuz gecesinin yakın tarihin önemli direniş destanlarından biri olduğunun altını çizdi.

Demokrasi zaferinin 6’ncı yıl dönümü

15 Temmuz’un, şehitleri anmak ve gazilere şükranları sunmak için “Milli Birlik ve Demokrasi Günü” olarak anıldığını ifade eden Başçeri, demokrasi zaferinin 6’ncı yıl dönümü olduğunu belirtti.

Başçeri, geçen 6 yıl içerisinde TC devletinin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında örgütle mücadelenin oluşturduğunu ifade ederek, yurt içindeki mücadelenin, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri temelinde yürütüldüğünü kaydetti.

Bu süreçte Fethullahçı Terör Örgütü'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda strateji değiştirdiğini ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını belirten Başçeri, bu nedenle Türkiye dışındaki örgüt yapılarıyla mücadelenin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Örgütün faaliyet gösterdiği ülkeler açısından güvenlik tehdidi olduğunu muhataplarına izah ettiklerini dile getiren Başçeri, terör örgütünün yurt dışındaki faaliyetlerinin daraltılması için idari tedbirler ve adli süreçler devreye konulduğunu anlattı.

Yeni nesil bir terör örgütü

Büyükelçi Başçeri, Fethullahçı Terör Örgütü'nün yeni nesil bir terör örgütü olarak nitelendirilebileceğini kaydederek, örgütün kendini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim ve hayır işleriyle uğraşan bir hareket olmadığı, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunun uluslararası alanda anlaşılmaya başlandığını ifade etti.

Çabalarının, yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı artırdığını dile getiren Başçeri, örgütün yurt dışı yapılanması ve manevra alanında ciddi bir daralma yaşandığını belirtti.

Şehitler unutulmayacak

Ali Murat Başçeri, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayarak, 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta ve 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek, Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere minnet borçlarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Hala Sultan Camii'nde program

Öte yandan Hala Sultan Camii'nde "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunurken 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.

Programın ardından cuma namazı eda edildi.

