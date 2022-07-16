İkisi de acıyla hatırlanıyor

15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’ta yaşanan faşist darbe ve 6 yıl önce Türkiye’de kalkışılan darbe girişimini kınayan mesajlar yayınlandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu mesajında “her iki darbe veya darbe girişimini acıyla hatırlıyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yayımladığı mesajında, “Kıbrıs’ın yakın tarihindeki en talihsiz günlerden biri olan 15 Temmuz 1974 ve Anavatanımızda 6 yıl önce yine 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişimi, tarihe utanç ve acıyla kaydedilmiştir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs adasının faşist Yunan darbesi ile kan gölüne dönüştüğünü, ülkenin, bir barış ülkesi olması gerekirken, ölümleri ve acıları yaşadığını vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs’a bir bütün olarak büyük acılar yaşatan Yunan Cuntası ve EOKA B ortaklığındaki darbeyi hep öfkeyle hatırladıklarını belirtti.

Enosis fanatizminin neticesinde, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği müdahalenin, Barış Harekatı olarak adlandırılmasının, basit bir anlatım olmadığına da vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün bu önemli askeri hamle ile bugün bağımsız devletine sahip bir halk olduğunun unutulmamasını istedi.

Amcaoğlu, “Çok acılar çektik. Bu acılardan, Anavatanımızın müdahalesi ile tamamen kurtulduk. Bu vesile ile Anavatan Türkiye’ye bir kez daha içtenlikle minnet duygularımızı iletiyoruz” dedi.

Öztürkler: Destansı bir direniş ortaya kondu

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 6 yıl önce kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Türkiye halkının, tarih boyunca işgallere ve işgal girişimlerine karşı gösterdiği mücadele ruhuyla Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, Türk demokrasisini, millet iradesini ortadan kaldırmak isteyen teröristlere karşı, bir kez daha tarihte emsaline az rastlanan destansı bir direniş ortaya koyduğunu belirtti.

Öztürkler yayınladığı 15 Temmuz mesajında, “Türk halkı ortaya koyduğu milli birlik ruhu ve güçlü direnişle, Türkiye Cumhuriyeti için millet iradesinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya duyurmuş, bu uğurda yüzlerce şehit vermiş, binlerce insanımız ise yaralanarak gazi olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Akpınar: Kahramanları unutulmayacak

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşananların da o gecenin kahramanlarının da unutulmayacağını kaydetti.

Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, -“İstiklali ve İstikbali için canı pahasına ülkesini savunan ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacak” ifadelerine yer verildi.

Savaşan: Türk halkı demokrasiyi hak ediyor

UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan faşist Yunan darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi hakkında yayımladığı mesajda, Türk halkının ve onun ayrılmaz bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve demokratik bir düzen içinde yaşamaya layık olduğunu vurguladı.

Savaşan mesajında, “Türkiye ve Kıbrıs Türkleri için büyük olumsuzluklar ifade eden iki yıldönümünü esefle anıyor ve 15 Temmuz Faşist Yunan Darbesi ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini şiddetle kınıyorum” dedi.

15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama girişimlerinin kahraman Kıbrıs Türk mücahidinin direnişi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi ile, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin ise Türk halkının kahramanca direnişiyle engellendiğini ifade eden Savaşan, Kıbrıs’taki şehitleri ve Türkiye’deki direnişte hayatını kaybedenleri andı.

