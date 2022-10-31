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İddialar araştırılacak

Evinde misafir olarak bulunan 19 yaşındaki kıza tecavüz ettiği öne sürülen 23 yaşındaki şahıs tutuklandı

İddialar araştırılacak

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da evinde misafir olarak bulunan 19 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddia edilen 23 yaşındaki E.E. şikayet üzerine tutuklandı.
Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.
Polis memuru, zanlı E.E.’nin 29 Ekim 2022 tarihinde saat 03.00-06.00 saatleri arasında Kalkanlı’da ikametgahı içerisinde 19 yaşındaki bir kız ile bulunduğu esnada rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile aleyhinde şikayet yapıldığını söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, alınacak ifadeler ve soruşturulacak hususlar olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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