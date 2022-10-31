Şişede durduğu gibi durmuyor

Ülke genelinde önceki gece ve dün günün ilk saatlerinde toplam beş ayrı trafik kazası meydana geldi. Beş kazanın dördünde sürücülerin alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilirken, toplam 6 kişi yaralandı.

Girne’de, dün sabahın erken saatlerinde bir otobüs ile salon araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savurulan araç, o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturan 18-21 yaşlarında dört kişiye çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 02.40 sıralarında Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde

Soner Ergun (E-45) yönetimindeki TRT 232 plakalı otobüs ile dikkatsizce anayol konumunda bulunan Naci Talat Caddesine giriş yapınca alkollü içki tesiri altında (94 miligram) seyreden Simge Barut (E-27) yönetimindeki SL 392 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

İleri doğru savrulan SL 392 plakalı araç o esnada kaldırım üzerinde bulunan duvar üzerinde oturmakta olan Achraf Fardous (E-18), Badr Said Fadel (E-19), Abderrahman El Oufai (E-20) ve Ouassim Touhami’ye (E-21) aracın ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan Achraf Fardous park halinde bulunan bir aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 4 genç Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde kaldırıldı ve ilk yardım tedavilerine müteakip müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü karşı şeride geçti

Aynı gün, saat 01.20’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda BRT önlerinde alkollü sürücü aydınlatma diğerine çarpıp, karşı şerit içerisine girip durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda boyunca SB 745 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde 96 miligram alkollü içki tesiri altında batı istikametine doğru kullanan Lefkoşa’da sakin Volkan Önal (E-33), seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan BRT önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şerit içerisine girip durdu.

Yine alkol yine kaza

Gazimağusa’da ise, saat 03.00'te 220 miligram alkol tesiri altında doğu istikametinde seyreden Serkan Özmenoğlu (E-41) yönetiminde bulundurduğu MN 245 plakalı salon araç ile seyrettiği yolun sonuna geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu esnada, Baran Yıldız (E-27) yönetimindeki HH 553 plakalı van aracın sol ön kısmına aracının ön kısmı ile çaptı.

İki araç yüz yüze çarpıştı

Diğer bir kaza saat 23.50’de Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, 411 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen sürücü tutuklandı.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Avni Çobanoğlu (E-34) 411 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NK 556 plakalı salon araç ile dikkatsiz bir şekilde seyrederken Ayhan Aygün (E-41) yönetimindeki GH 241 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Ayhan Aygün ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alındı. Avni Çobanoğlu tutuklandı.

Yoldan çıktı, toprak sete çarptı

Girne-Lefkoşa anayolunun 11-12 km’leri üzerinde dün saat 04.30'da seyreden Salih Köfteci (E-38) yönetimindeki JF 429 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak aracının ön kısmı ile bordür taşları ve toprak sete çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Salih Köfteci, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

