İfadesini değişti

Girne’de evinde 90 adet uyuşturucu hap ve 3 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirilen Nijerya uyruklu Tamarabrekemi Favour Oluba ifadesini değiştirdi. İlk yakalandığı esnada sözlü beyanında ülkeye 400 hap ithal ettiğini itiraf eden zanlı önceki gün farklı konuştu. Zanlı polise verdiği yazılı ifadede 100 adet hap ithal ettiğini öne sürdü.

Polis, zanlının çelişkili ifadelerini inceleme altına alırken, dün mahkemeye çıkararak ek süre istedi.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Mayıs 2022 tarihinde, Girne’de zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 4 adet yarım, 86 adet de bütün MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılarak hakkında 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, DATA Şubesi’ne yazı yazılacağını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu, ele geçirilen maddelerin kaynağının araştırılacağını ifade etti.

Soruşturma kapsamında 4 kişiden ifade aldıklarını belirten polis, zanlının tutuklandığı esnada verdiği ilk beyanda ülkeye 400 hap ithal ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının önceki gün ise gönüllü ifade verdiğini, 100 hap ithal ettiğini ileri sürdüğünü dile getirdi. Zanlının sözlü beyanı ile gönüllü ifadesi arasında çelişki olduğunu açıklayan polis, soruşturmanın devam ettiğini, parmak izi ve analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.