Mülteci krizine çare aranıyor

Rum Meclisi Hukuk Komitesi olağanüstü toplanarak Rum yönetiminin düzensiz mültecilere karşı Yeşil Hat’ta görevlendirmek üzere ekspres prosedürle istihdam edeceği 300 sözleşmeli özel polis ile ilgili yasa tasarısını görüştü.

Alihtia gazetesi “Milletvekillerinden Yeşil Hat’tın 300 Özel Polisi Konusunda Çekinceli” başlıklı haberinde komite üyesi milletvekillerinin, Yeşil Hat’tan mülteci geçişlerini önlemek için sözleşmeli özel polis istihdam edilmesinin işe yarayıp yaramayacağı, silah da taşıyacak olan sözleşmeli polislere psikolojik test uygulanmayacak ve yetkilerinin refakatle sınırlı kalacak olmasından ciddi kaygı belirttiklerini yazdı.

Silah da taşıyacaklar ancak öncesinde psikolojik teste tabi tutulmayacaklar

Habere göre olağanüstü toplantıya katılan Hukuk Dairesi temsilcisi, özel polislerin kadrolanmayıp sözleşmeli olacağı ve sınırlı süre için görevlendirileceği için psikolojik teste tabi tutulmalarına gerek olmadığını, ilgili yasa tasarısında herhangi bir sebeple gerek görülmesi halinde görevden uzaklaştırma maddesi de bulunduğunu söyledi.

Hukuk Dairesi yetkilisi, RMMO’da askerlik görevinden muafiyet almamış olanların da özel polislik için başvurabilecek olması ile ilgili soruya başvuru hakkının yalnızca meşru muafiyet almış olanlara tanındığını belirtti.

Detaylar açıklandı

Rum Polis Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, Yeşil Hat’ta görevlendirileceklerin sözleşmeli değil kadrolu istihdam edilmesi halinde görevlendirilmelerinin yıllar alacağını söyledi, sözleşmelilere, çıkan sorunları çözebilmeleri için polis yetkileri tanınacağını ekledi.

Gazete istihdam edilecek 300 sözleşmeli özel polisin görevinin mültecilere yardımcı ve refakatçilik yapmak olacağını belirterek görev tanımıyla ilgili şu detayları aktardı:

a) Düzensiz mültecilerin Yeşil Hat’tan olası geçiş noktalarında devriye ve denetim

b) Düzensiz mültecilerin insan kaçakçısı mı terörist mi olduğu açısından denetlenmesi

c) Düzensiz mültecileri taşıma, nakil, refakat

d) Düzensiz mültecilerin ilk kabul ve/veya nezaret veya misafir edilme yerlerinin korunması

e) Düzensiz mültecilerin sınır dışı edilmesi.