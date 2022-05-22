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7 ülke katıldı

Güney Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Argonaftis’ tatbikatı sona erdi

7 ülke katıldı

  Rum Savunma Bakanlığı “Argonaftis 2022” (Argonot) tatbikatının tamamlanması nedeniyle bir açıklama yaptı.

   Politis gazetesine göre, Savunma Bakanlığı, 16-20 Mayıs tarihlerinde, üç aşamada icra edilen çok uluslu “Argonaftis 2022” (Argonot) tatbikatının tamamlanması nedeniyle yaptığı açıklamada, tatbikat çerçevesinde ortaya konulan objektif hedeflerin başarıldığını belirtti.
   Tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın deniz, kara ve hava sahasında gerçekleştirildiğini belirten Savunma Bakanlığı, uluslararası düzeyde  tatbikatın başarılı bir şekilde icra edilmesinin, Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz geniş bölgesindeki kriz durumlarında istikrar kapısı ve insani yardım operasyonların sağlanmasında merkez olarak oynayabileceği önemli rolü ortaya koyduğunu ifade etti.
   Gazete tatbikata, Yunanistan, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Mısır, İsrail, İtalya’nın katıldığını anımsattı. 

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