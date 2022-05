İflas mesajı

Ömer KADİROĞLU

Nüfusu yoğun olan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne esnafı işlerin kötü gidişatından şikayet ederken, sürekli göç yaşayan Güzelyurt esnafının çok daha kötü durumda olduğu ortaya çıktı. Diyalog muhabirine konuşan Güzelyurt esnafı çoğu gün tek kuruşluk satış yapamadıklarını belirterek ‘iflasa sürüklendiklerini’ söyledi.

Akaryakıt, elektrik ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşların daha çok mutfak ihtiyacına yöneldiğini belirten Güzelyurt esnafı, kıyafet, hediyelik eşya ve mobilyaya ayıracak paranın olmadığına dikkat çekti. Güzelyurt esnafı “yetkililer yaşanan bu sorunlara çözüm getiremezse, çok sayıda iş yeri kapısına kilit vuracak” dedi.

Ne dediler…?

Ulus Ese (Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı)

“Güzelyurt’taki esnafın iş durgunluğu yıllar öncesinde başladı. Bu bölgede uzun yıllardır ciddi bir durgunluk vardır. Ülkenin şu an en önemli sorunu işlerdeki durgunluktur. Güzelyurt’tan ciddi bir göç dalgası olduğu için bölgede insan sayısı azaldı. Bu durum beraberinde ekonomik durgunluk getirdi. İş yapamayan esnaf, devlete olan yükümlülüklerini, elektrik zamlarını, Bakan ve memurların masraflarını ödeyemez. Siyasiler hiçbir soruna çözüm üretemiyor. Oy verdiğimiz siyasiler bizleri idare edemiyor. Ülkede ciddi olumsuzluklar var ve bunlar Kıbrıs sorununun çözümünü tetikleyeceğine inanmıyorum. Bir gün gelecek bu ülkede Kıbrıslı bulamayacağız. Buradaki insanlar ya Türkiye’ye ya da Londra’ya gidecek.”

İzzet Esenyel

“Güzelyurt çarşısında 15 yıldır esnaflık yapıyorum. Son zamanlarda işlerimiz çok kötü durumda ve her geçen gün durum daha da kötüleşiyor. Artık umudumuz kalmadı. Ülkenin en büyük sorunu geçim ve ekonomik sıkıntıdır. Kimse yarın ne olacağını bilemiyor. İşler az olduğu için çoğu kişi dükkânlarına uğramıyor. İnsanlar geliri düştüğü artık eskisi gibi alışverişe çıkamıyor. Haliyle işlerimiz azalıyor, gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamaz duruma geliyor. Ülkede yaşanan bu olumsuzlukların Kıbrıs sorununun çözümünü kolaylaştıracağına inanmıyorum. Önce kendi içimizdeki sorunları düzeltmemiz sonra dış meseleleri ele almamız gerekiyor.”

Hüseyin Bozan

“Güzelyurt’ta esnafın işleri hiçbir zaman iyi olmadı. Esnaf zaman zaman orta derecede iş yaptı ancak özellikle geçtiğimiz yılbaşından sonra Güzelyurt çarşısı bitmiştir. İnsanlarda para yok, bu nedenle alışverişi kısıtlı yapıyor. Hal böyle olunca da çarşıya para akmıyor. Esnafın iş yapabilmesi için gerek özel sektör gerekse memurun iyi durumda olması lazım. Şu anda memur kesimi bile çökmüş durumdadır. İnsanların alım gücünün bitmesi sonucunda başta çarşımız totalde ülke ekonomisi darbe yedi.

Ülkenin ana sorunu kendi ayakları üzerinde duramamasıdır. Ülkede birçok olumsuzluk yaşanıyor. ve bu sorunların Kıbrıs meselesinin çözümünü tetikleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Kıbrıs sorununun çözülmesi istenmiyor, bana göre çözümsüzlük 30-40 yıl daha devam edecektir.”

Osman Bican

“Babam esnaftı, 1975 yılında onun mesleğini ben devraldım ve bugün hala buradayım. Güzelyurt çarşısındaki durum gittikçe kötü bir hal alıyor. Dünyada ve ülkemizde oluşan ekonomik kriz nedeniyle her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. İşimizle ilgili ileriyi görmede sıkıntılar yaşıyoruz. Ülkenin ana sorunu ekonomi ve federal bir Kıbrıs’ın olmamasıdır. Ülkede yaşanan sıkıntılar Kıbrıs sorununun çözümünü tetikleyecektir. Ancak eğer halkımız uyanırsa çözüm olacaktır. Öyle bir durumdayız şu anda herkes yaşanan olumsuzluklara ve ekonomik sıkıntılara karşı sessiz kalıyor.”

Münevver Sorel

“17 yıldır Güzelyurt çarşısında esnafım. Şu anda az da olsa öğrencilerle biraz iş yapıyoruz ancak onlar da gidince gün boyu oturup siftahsız dükkân kapatacağız. Yılbaşından bu yana işler iyice düştü. Vatandaş evine ekmek götürmekte ve ay sonunu getirmekte zorlanıyor. İmkânı olmadığı için insanlar pek fazla çarşıya çıkamıyor. Her gün fiyatlar yükseliyor ve şu anda ülkede en önemli sorun ekonomidir. Ülkede birçok olumsuzluk yaşanıyor. Bu sorunların Kıbrıs meselesinin çözümünü tetikleyeceğine inanmıyorum. Türkiye olmazsa hiç bir şey yapamayız o nedenle Türkiye ile güçlü bir bağ kurup yolumuza devam etmeliyiz.”

Ulaş Avare

“Güzelyurt’ta on yıldır esnafım ve şu anda işlerimiz çok fazla düştü. Güzelyurt çarşısı öğrenciler sayesinde insan görüyor. Öğrenci de olmasa bu çarşıda kimseyi görmezsiniz. Şu anda ülkenin ana sorunu ekonomidir. Zamlar karşısında alım gücünü kaybeden vatandaş sadece ekonomiyi düşünür oldu. Şu anda ülkede yaşanan olumsuzlukların Kıbrıs sorununun çözümünü tetikleyeceğine inanıyorum. Başka çıkış yolu kalmadı gibi görünüyor.”