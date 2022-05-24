Güneyin turizmine doping

Larnaka’daki düğün turizminin, koronavirüs pandemisi yüzünden geçirdiği iki kötü yılın ardından toparlandığı ve bu yılın sonuna kadar 2019 rakamlarına ulaşılmasının beklendiği haber verildi.

Güney Kıbrıs genelindeki resmi nikâhların yüzde 15’inin geleneksel olarak Larnaka’da kıyıldığını ve Larnaka’nın İsrail, Rusya ve Lübnan’dan çiftlere nikahları için ev sahipliği yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, pandemi sırasında uygulanan kısıtlayıcı önlemler sırasında, Larnaka Belediyesi tarafından kıyılan resmi nikahlarda büyük azalma yaşandığını belirtti.

Larnaka Belediyesine bağlı resmi Nikâh Dairesinin gazeteyle paylaştığı verilere göre, Larnaka’da 2019 yılında 1100, 2020 yılında 304 ve 2021 yılında 716 resmi nikâh kıyıldığını kaydeden gazete, bu yıl şu ana kadar ise yaklaşık 300 resmi nikâh kıyıldığını ifade etti.

Önümüzdeki yaz ve sonbahar dönemi göz önüne alındığında kentte kıyılacak resmi nikâhların bini aşması ve 2019 seviyesinde hareket etmesinin beklendiğini yazan gazete, pandemi öncesi dönemde Güney Kıbrıs’ın tamamında yılda yaklaşık 8 bin resmi nikâh kıyıldığını ve düğün turizminin Rum ekonomisine katkısının yaklaşık 110 milyon Euro civarında olduğunu ekledi.