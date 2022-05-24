Yoğun ilgi görüyor

Gazimağusa bölgesinde yer alan ve kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş bölgesinin açık bölümlerinde başlatılan çalışmalar devam ederken, geçen yıl açılan plaj bölgesinde de düzenlemeler yapıldı.

Ekim'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 500 bine yaklaştı.

Maraş'ta şu ana kadar yüzde 3,5'lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi.

Açılım sürecinin başlamasıyla 485 bini aşkın yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu.

Türkiye'nin de desteğiyle Gazimağusa Belediyesi ziyaretçilerin hoş zaman geçirmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını hizmete sundu.

Belediye tarafından bölgeyi ziyaret edenlerin plaj bölgesine ulaşımını kolaylaştırmak maksadıyla 19 Haziran 2021'den itibaren ziyarete açık bölgedeki yol güzergâhında otobüs ile ring servisi yapılmaya başlandı.

Bölgeye turlar düzenleniyor

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi tarafından Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesisler yenileme çalışmaları tamamlanarak 20 Temmuz 2021'de hizmete sunuldu.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Bilal Ağa Mescidi de 20 Temmuz 2021'de ibadete açıldı.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgenin açılan bölümlerinde bazı sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Bu süreçte, çeşitli STK'ler tarafından da bölgeye ziyaretler gerçekleştirilirken, birtakım sportif faaliyetler de düzenlendi.

Bölgeye turlar düzenleniyor, kafileler rehberler eşliğinde bölgeyi geziyor ve bilgi alıyor.

Maraş, yaz döneminde 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Çalışmalar sürüyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, plaj bölgesinde bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Maraş'ta açılım sürecinin başlamasının ardından belediyenin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Arter, "1 numaralı plaj da geçen yıl kullanılan bir yerdi ancak istediğimiz düzenlemeyi yapmamıştık. Orada bir temizlik gerekiyordu. Orayı şu an temizledik, geçen sene olmayan şezlong ve şemsiyeleri bu yıl düzenleyerek, insanların diğer plajları da kullandığı gibi kullanılır hale getiriyoruz." dedi.

Arter, Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plajın açılmadığını vurgulayarak, bölgede kamuya ait bölümlerde ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bölge için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminden Maraş açılımı ve bölgedeki düzenlemelere ilişkin tepkilere değinen Arter, Rumların tepki göstermek yerine masada Kıbrıs konusunun müzakere edilecek bir ortamın oluşturulması için uğraş vermesinin daha doğru olacağını da söyledi.

Arter, ziyaretçilerin talebi karşısında da yeni düzenlemelerin yapılacağın da sözlerine ekledi.