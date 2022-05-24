Maymun çiçeği belirtileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Afrika’da endemik olarak görülen, 13 Mayıs 2022'den bu yana da virüs için endemik olmayan 12 ülkede görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bakanlığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer uluslararası sağlık örgütlerini takip ettiği, virüsün görülmesi halinde yapılması gerekenleri hayata geçirmek için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Ateşle ilişkili olağandışı döküntü, veziküler veya püstüler lezyonlar veya lenfadenopati ile başvuran hastalarla ilgili sinyaller konusunda tetikte olunmalıdır” uyarısına yer verildi.

21 Mayıs 2022 itibarıyla, DSÖ’ye 92 kesin vaka ve incelemeleri devam eden 28 şüpheli maymun çiçeği vakası bildirildiği, vakaların endemik bölgelere seyahat bağlantıları bulunmadığı ve bu tarihe kadar ölüm vakası bildirilmediği belirtilen açıklamada, virüs hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Maymun çiçeği virüsü, ilk olarak 1958 yılında maymunlarda tespit edilmiştir. İnsanlarda ilk vaka 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyetinden bildirilmiştir. Hayvanlardan insanlara geçebilen virüsün endemik olduğu ülkeler, Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Gana (yalnızca hayvanlarda tanımlanmıştır), Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan’dır.

Hastalar kliniklere ateş, şişmiş lenf düğümleri, sırt ağrısı ve kas ağrıları şikâyetleri ile başvurabilirler. Ardından hastalarda döküntü olur ve döküntüler içi sıvı dolu döküntülere( vezikül) dönüşür. Bu bulguları olan kişilerin mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir. Mevcut kanıtlar, semptomatik vakalarla yakın fiziksel temasta bulunan kişiler arasında insandan insana bulaşmanın meydana geldiğini göstermektedir. Virüs vücuttaki döküntülerle yakın temas yanında vücut sıvıları, damlacık yolu veya yatak çarşafı gibi kontamine eşyalarla bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsü hastalığı genellikle kendi kendini sınırlayabilen bir hastalık olmakla birlikte hamileler küçük çocuklar ve immün (bağışıklık) sistemi zayıf kişilerde ağır seyredebilir.

Maymun çiçeği şüphesi olan herhangi bir hasta araştırılmalı ve doğrulanırsa lezyonları kabuklanana, kabuk düşene ve altında yeni bir deri tabakası oluşana kadar izole edilmelidir. Bu nedenle ateşle ilişkili olağandışı döküntü, veziküler veya püstüler lezyonlar veya lenfadenopati ile başvuran hastalarla ilgili sinyaller konusunda tetikte olunmalıdır.”