18 yaşındaki çocuk ölüm saçtı

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Uvalde ilçesinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'na silahlı saldırı düzenlendi. 18 yaşındaki lise öğrencisi tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonucu 14 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırı ülkede tartışmalara yol açarken, haber kanalları 18 yaşındaki saldırganın fotoğraflarını yayımladı. 18 yaşındaki saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Kurşun yağdırdı

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve bir öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, saldırıda 14 çocuk ve bir öğretmenin hayatını kaybettiğini ifade ederek, saldırganın 18 yaşında olduğunu aktardı. Abbott, saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine inandıklarını ifade etti. Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin ise durumun çok kötü olduğunu dile getirdi.

Abbott ayıca silahlı kişinin mahalle sakini olduğunu da aktardı.

Ülke ayakta

Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verildi. Olay yerine gönderilen SWAT timlerinin helikopter ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.

Saldırı ülkede tartışmalara yol açarken, haber kanalları 18 yaşındaki saldırganın fotoğraflarını yayımladı.

Lise öğrencisi olduğu ve Uvalde ilçesinde yaşadığı ifade edilen 18 yaşındaki saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Polisin geniş çaplı soruşturma başlattığı bildirildi.