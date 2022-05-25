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Dikkatle izlendi

Dünyaca ünlü CooperSurgical firması, bilimsel toplantısını Merit Lefkoşa Hotel' de gerçekleştirdi

Dikkatle izlendi

Tüp bebek ve üreme sağlığı tedavisinde dünyanın en büyük firmalarından olan CooperSurgical, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) bilimsel toplantısını IVF sektöründe ünlü konuşmacıların katılımları ile Merit Lefkoşa Hotel' de gerçekleştirdi.
Kuzey Kıbrıs'ta bulunan tüp bebek merkezleri ve hastanelerden uzman doktorların da katıldığı toplantı dikkatle izlendi.
 

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