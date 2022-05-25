Letafet tek ses oldu

Merit ParkHotel bünyesinde faaliyet gösteren Letafet ‘te misafirler seçkin bir eğlenceye şahit oldu. Sahnelerin usta ismi Soner Olgun sazı ve orkestrası ile unutulmaz bir cumartesi eğlencesine imza attı. Nağmelerin dile geldiği, şarkıların hep birlikte söylendiği gecede Soner Olgun en özel parçalarını seslendirdi. Sazı ve sözü ile gönülleri fetheden Olgun, hayranları tarafından yine ayakta alkışlandı.