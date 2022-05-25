Dikkatler Rum polisinde

Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracının, Cumartesi gecesi ara bölgede devriye gezdiği sırada av tüfeğiyle açılan ateşle saldırıya uğraması Rum basınında yer buldu.

Fileleftheos gazetesi: “Yeri’de Barış Gücüne Saldırı” başlığı altında verdiği haberinde, BM Barış Gücü aracının, Lefkoşa’ya bağlı “Yeri” bölgesinde, ara bölgede devriye gezdiği sırada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saldırıya uğradığını aktardı.

Habere göre UNFICYP’den yapılan açıklamada, 21 Mayıs Cumartesi gecesi saat 22:00 sularında, kimliği bilinmeyen kişilerin, “Yeri” bölgesinde devriye gezen UNFICYP aracına ateş açtıkları, ateş açan kişi veya kişilerin araçla Güneye doğru kaçtıkları bildirildi.

UNFICYP yetkililerinin, devriye gezdikleri sırada söz konusu bölgede çift kabinli bir araç gördüklerini, kontrol etme amaçlı yaklaşmaya başladıklarında ise söz konusu aracın kaçmaya başladığı belirtilen açıklamada, yaşanan kovalamaca sonrasında kaçan araçtan iki el ateş açıldığı, aracın Güney Kıbrıs’a doğru kaçmayı başardığı ifade edildi.

Haberde, Rum polisinin konuyu araştırmakta olduğu belirtilirken, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ise konuyu dün görüştüğü Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de gündemine getirdiği aktarıldı.

Habere göre Stewart, söz konusu olayın çok ciddi olduğunu dile getirirken, Kasulidis ise Rum polisinin olayı araştırmakta olduğu bilgisini aktardı.

Haberde ayrıca, BM Güvenlik Konseyi, İngiliz Yüksek Komiseri ve bazı büyükelçilerin olayı kınadıklarına da yer verildi.

