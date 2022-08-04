İflas uyarısı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), zamlı elektrik faturalarına tepki göstererek, “sanayi üretiminin ve ihracatın durma noktasına geldiğini” belirtti.

“İşletmelerimiz elektrik faturasını ödeyemeyecek, elektriği kesilecek ve üretim duracaktır. İşletmelerimiz batma noktasına gelmiştir, borçlanarak elektrik borcunu ödemeye çalışmaktadır. İşsizlik artacaktır” uyarısında bulunan Oda, üreticiye özel tarife ve elektrikte destek uygulaması talebini yineledi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, üreticinin “en büyük gider kalemini” elektrik giderlerinin oluşturduğuna işaret edilerek, “Artık ülkemizde üretim yapmak imkansız hale gelmiştir, zamlı elektrik faturaları ile üreticinin başa çıkması mümkün değildir” denildi.

“Sanayicinin isyan noktasını da geçtiği" kaydedilen açıklamada, “İşletmelerimiz elektrik faturasını ödeyemeyecek, elektriği kesilecek ve üretim duracaktır. İşletmelerimiz batma noktasına gelmiştir, borçlanarak elektrik borcunu ödemeye çalışmaktadır. İşsizlik artacaktır” uyarısında bulunuldu.

KTSO, “Bugüne kadar yapılan hatalar ve yanlışların faturası tüketiciye çıkarılmaktadır. KTSO olarak bu süreç içerisinde konuyu istişare etmediğimiz makam kalmamıştır” diyerek, konuyla ilgili önerilerini yineledi.

“Üretici tarifelerinin, diğerlerinden ayrı olarak fiyat uygulanması, diğer ülkelerde olduğu gibi, üreticiye özel tarife olması ve Kws başına 2010 yılından beri 10 kuruş olarak sanayiciye uygulanan elektrikteki desteğin önemli bir yüzdelik getirilerek uygulanması” gerektiğini yineleyen Oda, bu önlemlerin alınmasıyla “yıllardır söylenmekte olan üretim ve sanayiye verilen önemin ortaya çıkabileceğini” kaydetti.