Köy halkı isyanlarda

Ömer KADİROĞLU

Yeni inşa edilen Ercan Havalimanı için yapılan çift şeritli yol nedeniyle köyün yolunun kapandığını belirten Meriçliler, dün eylem yaptı. Eylem köy girişinde saat 09.00'da gerçekleştirildi. Meriç, kendilerine alelacele tasarlanmış çözümler sunulduğunu ve Meriç’in girişi olan çıkışı olmayan bir köy haline getirildiğini savundu. “Halbuki bizler köy halkı olarak dönem hükümetlerinden köyümüze alternatif ve başka çıkış yollarının yapılmasını talep etmiştik fakat durum tam aksine gelişerek tek ve çok uzun olan yolumuz maalesef daha da uzun ve tehlikeli hale getirildi” ifadesini kullanan Meriç köy sakinleri, basın açıklamasında bulundu. Köy sakinleri, “Bizler köy halkı olarak dönem hükümetlerinden köyümüze alternatif ve başka çıkış yollarının yapılmasını talep etmiştik fakat durum tam aksine gelişerek tek ve çok uzun olan yolumuz maalesef daha da uzun ve tehlikeli hale getirildi” dedi.

Mustafa Beyoğlu

“Köyümüz yıllarca bir giriş bir çıkış olarak kaldı. Gelen giden bütün siyasilere bu surumu söylememize rağmen kimse çözüm üretmedi. Bugün burada yapılan yeni bir yol düzenlemesi ile yine aklılarına gelmedik ve kendilerine göre bir yol düzenlemesine gittiler. Bu yol tehlike arz eden bir yol haline getiriliyor. Eski yolumuz doğrudan Ercan çemberine çıkan bir yol iken yol içerisine yapılan adacıklar ve refüjlerle yol kapatıldı. Şu anda bize köyden çıkmamız için Ercan yolunun paralelinden bir yol açıldı ve Ercan yoluna “U” dönüşü yaparak çıkacağız. Resmen bize gidin ve ölün diyorlar. Burada tarımsal araçlar, fabrikaya gelen tırlar ve ağır araçlar var ve bu araçlarla “U” dönüşü yaparak yola çıkmamız isteniyor. Biz köylüler bu yanlışı burada görüyoruz ve yetkililerin de bir an önce bu hatayı görüp düzeltmelerini istiyoruz.”

Bülent Evgen

“Köye 1958 yılından 1977 yılına kadar köyümüze hizmet veren yol kapatıldı. Buradan doğrudan çembere çıkabileceğimiz bir imkan varken tehlike arz eder denilerek Ercan yolunun paralelinden 300 metre aşağıya gideceğimiz ve anayola “U” dönüşü yaparak çıkabileceğimiz bir yol yapmaya çalışıyorlar. Buradan çıkacak bir tır veya tarım aracı 130-140 Kilometre hız ile araçların geldiği bir yola çıkış vermeye çalışıyorlar. Köyümüzün kaderi insanların iki dudağının arasındadır. Bu hatadan vazgeçilmesini istiyoruz.”

Ömer Beyoğlu

“Ercan Havalimanına en yakın köy olan ve tüm eziyetini çekip hiçbir katkısını görmeyen bu köy tek yolunu da Ercan Havalimanı için yapılan yeni yol projesi ile kaybetti. Bizim köyümüzde 600 üzerinde bir nüfus vardır. Köyün tek girişini de yapılan çalışmaları ile kapatıyorlar. Gelinen noktada ana yola paralel olarak açılan bir yola “U” dönüşü yaparak çıkmamız isteniyor. Biz buradan çembere doğrudan çıkabileceğimiz bir imkân varken hızla akan bir trafiğe sahip yola “U” dönüşü yaparak çıkmak istemiyoruz. Bugün yaptığımız bu toplantıya gelip sıkıntımızı dinleme nezaketinde bile bulunmadılar. Bu yanlışı engelleriz veya engelleyemeyiz bilmiyorum ancak burada oluşacak her kazanın ve Allah korusun her can kaybının tek sorumlusu bu yolun yapımını onaylayanlar, Belediye Başkanı ve köy muhtarıdır. Bununla ilgili mücadelemiz devam edecektir.”