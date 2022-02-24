İhbar yakalattı

Alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD.'ye ait TIR’ın dorsesinde yapılan aramada 500 bin TL değerinde 834 kilo nargile tütünü tespit edildi.

Şirket direktörü Faruk Yıldırım ile TIR şoförü Burhan Bayandursun gözaltına alındı.

Haklarında ‘gümrüksüz mal tasarrufu’ suçundan soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların daha önce de ülkeye kaçak mal getirdiğine dair şüpheler olduğu açıklandı.

Tutuklama talep eden polis, zanlılar hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, 22 Şubat 2022 tarihinde yurtdışından KKTC'ye giriş yapan MV 178 plakalı TIR’ın arkasında bağlı bulunan dorse içerisinde kaçak nargile tütünü olduğuna dair bir bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine Hamitköy'de faaliyet gösteren Tunar Gümrükleme LTD.'ye isimli yerine gidildiğini, şirkete ait TIR’ın arandığını belirtti. Polis, yapılan aramada 500 bin TL değerinde 834 kilo nargile tütünü tespit edildiğini açıkladı. Polis, tütünün ithalatçısı olan Tunar Gümrükleme LTD Direktörü Faruk Yıldırım ve TIR şoförü Burhan Bayandursun’un gözaltına alındığını ifade etti. Polis, kaçak tütünlere de el konulduğunu belirtti. TIR ve dorsenin de emare alındığını ifade eden polis, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlıların daha önce ülkeye kaçak mal getirdiğine, isimleri tespit edilemeyen kişilere verdiğine inandıklarını ve bu yönde araştırma başlattıklarını açıkladı. Zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini kaydeden polis, 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.