İhraç edilecek

Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilerek tutuklanan Liberya uyruklu Emmanuel Esionye dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 9 Aralık 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Emmanuel Esionye’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, şüphe üzerine zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 915 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis memuru, İçişleri Bakanlığı ile de yazışmalar yapılacağını, zanlının kaçak kaldığı süre içerisinde herhangi bir suç işleyip işlemediğinin aştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının alınacak ifadelere etki etme olasılığı bulunduğundan, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

