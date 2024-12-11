35’er bin TL ödediler

Devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından araçlarında yapılan aramada uyuşturucu, bıçak ve sopa bulunarak tutuklanan Mehmet Vahit Balıkoğlu (21) ve İbrahim Cansun (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Emirhan Kartal (19) ise suçla bağlı olmadığı anlaşıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 1 Aralık 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı ile Kermiya şehit arsaları arasında kalan bölgede CÖŞ ekiplerinin araçlı devriye yaptıkları esnada yol kenarında şüpheli bir vaziyette park halinde bulunan LY 388 plakalı aracın yanına kontrol için gittiklerini söyledi. Polis, aracın şoför kısmında oturmakta olan Mehmet Vahit Balıkoğlu'nun ekipleri görmesi üzerine araçtan inerek otlar içerisine bir şey attığı esnada tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, otlar içerisinde alüminyum folyo kağıdına sarılı yaklaşık 944 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunup emare alındıktan sonra, araçta yolcu olarak bulunan Emirhan Kartal ve İbrahim Cansun'un huzurunda arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada aracın sol ön yolcu kapısının cebi içerisinde 23 santim uzunluğunda bıçak, arka bagaj içerisinde 83 santim tahta sopa bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, Balıkçıoğlu’nun ifadesinde uyuşturucuların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek süre alındığını, yapılan soruşturma sonucu Emirhan Kartal’ın suçsuz olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis, mahkeme huzurundaki zanlıların benzer sabıkaları olmadığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 35'er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için birer kefilin 400'er bin TL nakit kefalet senedi imzalamasına emir verdi.