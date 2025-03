İki devletli çözüm

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, çok uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununun çözümünün çok basit olduğunu belirterek, gerçekçi olarak ilerleyebilmenin tek yolunun, Türkiye ve KKTC'nin de savunduğu iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Rumların, başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelere zemin olan federal çözüm önerisine inatla bağlı olmasına işaret eden Straw, “Kıbrıs sorununa ilişkin eylemsizliğin devam etmesine izin verilemez.. Bu tümörü Avrupa’dan kesip atmak için yeni bir düşünce biçimi gerekli" dedi.

Straw, The Independent'da yer alan yazısında, Cenevre'de yapılan zirve ve Kıbrıs müzakere süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in birkaç yıl önce yaptığı "Avrupa Birliği’nin (AB) adada, iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceği"ne ilişkin “komik açıklamaları” göz önünde bulundurulunca AB’nin doğru yönde bir adım atmayacağını kaydeden Straw, bu durumun İngiltere ile İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’ye liderlik gösterip, “Avrupa’yı on yıllardır hasta eden” bu soruna kalıcı bir çözüm bulmaya yeltenmeleri için açık kapı bıraktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, İngiltere’yi tarafsız bir garantör olmadığı için eleştirdiğini hatırlatan Straw, Kıbrıslı Rum fikirlerinin, Dışişleri Bakanlığı’ndaki bakan ve diplomatlara sürekli anlatılarak, norm haline getirildiğini söyledi ve bunun adil olmadığını belirtti.

Straw, asıl sorunun, AB’ye üye yapılma kararıyla da pekişen, uluslararası arenada tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, tüm adayı kontrol ettiği algısı olduğunu kaydetti. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın tamamını kontrol etmediğini ve uygulamada da asla etmeyeceğini vurgulayan Straw, kendisinin de bir parçası olduğu, adanın tümüyle AB’ye alınması kararından pişman olduğunu belirtti.

Straw, durumdaki her türlü değişikliğe, üslerin stratejik önemi sebebiyle özellikle İngiltere tarafından çok temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.