20 kamera incelendi

Suna ERDEN

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan araçtan yarım kilo uyuşturucu atarak kaçan Raymond Tonwe ile sürücü Emanuel Ekene dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek süre alınırken, 12 kişinin sorgulandığı, 20 kamera görüntüsü incelediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi.

Polis; çantanın emare alındığını, sürücünün Emanuel Ekene’nin ise tutuklandığını belirtti. Polis; çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Sürücünün 17 Mart’ta mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, kaçan zanlı Tonwe’nin ise aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Tonwe’nin ise 18 Mart’ta duruşmaya çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, 20’den fazla kamera görüntüsü incelediklerini ifade etti. Polis, 12 kişinin sorgulandığını, iki kişiden ifade alındığını, uyuşturucu paketinin üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini kaydetti. Alınacak ifadeler, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini söyledi. Polis, bu kapsamda zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

