15 günde yargı

Alayköy’de bulunan bir işçi lojmanında, iş arkadaşı T.B.’ye ait 50 bin TL değerindeki diz üstü bilgisayarı çalan zanlı Mehmet Nusretkaya, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı.

Zanlı, hırsızlık suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılarak, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 19 Mart tarihinde Alayköy’deki bir lojmanda arkadaşı T.B.’ye ait diz üstü bilgisayarı çaldığını ve 20 Mart saat 02.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken, tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının valizinde yapılan aramada bilgisayarın bulunarak emare alındığını belirtti. Mimar, zanlının TC uyruklu olduğunu ve turist statüsünde bulunduğunu söyleyerek, 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

