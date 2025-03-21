Libyalı Ahmed tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Alsancak'ta gerçekleştirilen Kod: 32 Operasyonu’nda üç kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 24 yaşındaki Libyalı bir kişi tutuklandı. Polisin tutuklanan şahsın uyuşturucu satışı yaptığına dair bilgi alması üzerine operasyon düzenlediği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; operasyon19 Mart 2025 tarihinde, saat 21.30 sıralarında gerçekleştirildi.

Alsancak’ta Ahmed Mustafa Almuhaddibi'nin evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada yaklaşık 3 kilogramağırlığında hintkeneviri, 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Polis, zanlının Girne'deki diğer evinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı tutuklanarak, soruşturma başlatıldı.

