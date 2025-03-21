İki tarafın da yararına

Cenevre konferansında tarafların görüştüğü ve uzlaştığı konulardan biri olan ‘ara bölgede güneş enerjisiyle elektrik üretimi’ projesinin ileri götürüleceği bildirildi.

Cyprus Mail gazetesinde yer alan habere göre; İletim sistemi operatörü sözcüsü Chara Kousiappa, yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın iki yakasını ayıran tampon bölgede yeni bir güneş enerjisi santrali inşa etme planlarının güven artırıcı önlemler bağlamında incelendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş toplantının ardından enerji parkının gündeme geldiğini belirten sözcü "Henüz açıklanacak bir şey yok ama konu inceleniyor" dedi.

Güneş enerjisi santrali fikri ilk olarak 2022 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından ortaya atılmıştı.

Von der Leyen, komisyonun "ön fizibilite çalışmasının geliştirilmesi için zemin hazırladığını" belirterek, planının 30 ila 50 megavat arasında güç üretecek bir güneş enerjisi santrali inşa etmek olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl böyle bir proje için ön fizibilite çalışması yürütmüş, AB'nin o dönemki Yapısal Reform Destek Genel Müdürü Mario Nava, çalışmanın geçen Haziran ayında tamamlandığını duyurmuştu.

