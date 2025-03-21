Çilek 250 liranın altına düşmedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her perşembe günü kurulan açık pazarda dün bazı sebze ve meyveler 3 haneli fiyatlardan satışa sunulurken, çileğin fiyatı haftalardır 250 TL’nin altına düşmedi. Pazarda, mantar 100 TL’den, yerli bezelye ise 130 TL’den satışa sunuldu.

Cennet hurmasının 100 TL’den satıldığı pazarda, biber ile patlıcan 100 TL’den tezgahtaki yerini aldı. Patates 50, domates 30 TL’den satılırken, marul 20, pancar ve kereviz 60 TL’den satışa sunuldu. Nane 50, ıspanak 40, lahana 50 ve roka ise 40 TL’den standdaki yterinbi alırken, narenciye ürünleri potrtakal 35, mandalina 40 TL’den tezgaha konuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 250 TL

Mantar: 200 TL

Bezelye: 130 TL

Biber: 100 TL

Cennet hurma: 100 TL

Patlıcan: 100 TL

Muz: 70 TL

Ananas: 70 TL

Salatalık: 70 TL

Pancar: 60 TL

Kereviz: 60 TL

Armut: 50 TL

Nane: 50 TL

Lahana: 50 TL

Patates: 45-50 TL

Brokoli: 50 TL

Ispanak: 40 TL

Roka: 40 TL

Mandalina: 40 TL

Portakal: 35 TL

Maydanoz: 30 TL

Havuç: 30 TL

Domates: 30 TL

Marul: 20 TL

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025, 09:46