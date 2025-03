Zor günler kapıda

Ömer KADİROĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından döviz kurlarında meydana gelen artış, her şeyin Sterlin’e endekslendiği Kuzey Kıbrıs’ta halkı endişelendiriyor. Kiraların, borç taksitlerinin ve her türlü malzemenin İngiliz Sterlini üzerinden hesaplandığını belirten vatandaşlar, zor günlerin kapıda olduğunu söylüyor.

Türkiye’de yaşanan siyasi gerilimin kısa sürede sonlanmasını dileyen vatandaşlar, gelişmeleri yakından izlediklerini söylüyor. Vatandaşlar “siyasi gerilimin devam etmesi halinde dövizdeki artışın devam edeceğini düşünüyor ve bunu endişeyle karşılıyoruz” diyerek, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Ne dediler?..

Hülya Dereboylu

“Dövizdeki artış hepimizi kötü etkileyecektir. Ada ülkesi olduğumuz ve her şey dışarıdan geldiği için elbette ki piyasada her şeyde bir artış olacaktır. Bu da bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Küçük esnaf ve halk bu durumdan bayağı etkilenecektir. Şu an piyasada bir etkisini görmedik ancak ilerleyen günlerde dövizdeki yükseliş piyasaya da yansıyacaktır. Eskiden vardı ancak şu an döviz borcum yok. Döviz borcu olanların da Allah yardımcısı olsun.”

Makbule İsbenoğlu

“Dövizdeki yükseliş piyasaya yansıyacağı için herkesi olumsuz etkileyecektir. Döviz yükseldikçe yiyecek, içecek, kira gibi giderler de artıyor ve herkes zora giriyor. Altın borcum var ve döviz üzerinden kira ödüyorum. Bu yükseliş bizi TL alıp döviz ödediğimiz için olumsuz etkileyecektir. Bu daha iyi günlerimizdir. Çok daha kötü günler olacaktır.”

Cumhur Yorulmaz

“Dövizdeki yükseliş herkesi olumsuz etkileyecektir. Tekrardan yaşantımız değişecektir. Bir şeyleri düzelttik derken tekrardan başa döneceğiz. Döviz borcum yok ancak dövizdeki yükseliş genel geçim noktasında hepimizi etkileyecektir. Adaya gelen her şey döviz üzerinden geldiği için bu döngünün içinde vatandaş harcanıyor. Aylardır baskıda tutulan bir döviz kuru vardı ve yılsonuna kadar 60’ları bulacağını düşünüyorum.”

Çetin Gülhan

“Dövizdeki yükseliş ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarından ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı (İBBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile de alakalı olduğunu düşünüyorum. Ülkeye ithal edilen ürünler döviz üzerinden geldiği için vatandaşlara daha yüksek fiyatlar yansıyacaktır. Dövizdeki yükselişle birlikte piyasada bir değişiklik görmedik ancak bundan sonraki süreçte daha fazla hissedilecektir. Döviz borcum yoktur. Eğer döviz borcum olsaydı çok sıkışırdım. Beklentim dövizin düşmesidir. Hiçbir zaman düşmedi ancak azda olsa düşebilir.”

Ozan Gürtop

“Dövizdeki yükseliş herkesi olumsuz etkileyecektir. Döviz yükseldikçe her şeye yine zam gelecektir. Şimdilik piyasada bir değişiklik olmadı ancak bu yükseliş piyasaya da yansıyacaktır. Benim döviz borcum yok ancak alışverişlerde bizi etkileyecektir. Dövizin düşeceği yönünde bir beklentim yoktur.”

Kenan Başaran

“Dövizdeki yükselişine sebep olan neden beni çok daha fazla etkiliyor. Para bir şekilde kazanılır ancak esas ilgilenmemiz gereken dövizin yükselmesine neden olan durumdur. Dövizdeki yükselişe bağlı olarak piyasada bir yükseliş henüz hissetmedik ancak yansıyacaktır. Döviz borcum yoktur ve dediğim gibi bu yükselişe neden olan durum daha ciddi bir sorundur. Döviz düşecektir ancak bu biraz zaman alacaktır.”

Özcan Gürtop

“Dövizdeki yükseliş herkesi olumsuz etkileyecektir. Dövizdeki yükselişle birlikte piyasada bir artış henüz fark etmedik ancak bu birkaç gün içinde kendini belli edecektir. Döviz borcum yok dövizle ödediğim herhangi bir şey de yoktur. Eğer döviz borcum olsaydı herhalde tam anlamıyla batardık.”

Mahmut Nihat

“Dövizdeki yükseliş döviz kullandığımız sürece herkesi etkileyecektir. Ülkeye Türkiye’den gelen ürünler bile döviz üzerinden olduğu için elbette ki pahalılık olacaktır. Şu anca piyasada bir fark yok ancak elbette ki bu durum piyasaya da yansıyacaktır. Dövizle borcum yok çok şükür. Eğer olsaydı herhalde kötü olurdu. Hiçbir şeyin iyiye gideceğini düşünmüyorum çünkü hiç iyiye gitmiyoruz.”

Mahgül Akgül

“Dövizdeki yükseliş elbette ki herkesi olumsuz etkileyecektir. Hele ki döviz borcu olanlar iyice zora girecektir. Döviz borcum yok çok şükür ama döviz borcu olanların Allah yardımcısı olsun. Dövizdeki yükselişten sonra piyasada şu an bir artış görmedik ancak ilerleyen günlerde dövizin yükselişi yansıyacaktır. Piyasaya yansımasıyla hepimizi olumsuz yönde etkileyecektir. Temennimiz dövizin düşmesidir.”

Zafer Dereboylu

“Dövizdeki yükseliş piyasaya henüz yansımadı ancak elbet yansıyacaktır. Benim döviz borcum yok ancak piyasaya yansıyınca olumsuz etkileneceğiz. Mecburen alacağız ancak daha da az alacağız. Bugün döviz borcum olsaydı hapı yutacaktık. Beklentimiz dövizin düşmesidir ancak hiç umudum yoktur.”