Başbakan Ünal Üstel, Cenevre’de gerçekleştirilen 5+1 formatındaki Kıbrıs zirvesinin ardından Ankara’ya gitti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Görüşmelerde turizmle ilgili atılacak adımlar ve projeler ele alındı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişimi için atılabilecek yeni adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca; karşılıklı uçak seferlerinin ve yolcu sayısının artırılması, ulaşım ambargolarına yönelik alınabilecek tedbirler, Turizmin geliştirilmesine yönelik yeni işbirlikleri, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik ortak projeler, KKTC’nin yurt dışındaki görünürlüğünün artırılması ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.

Birçok adım atılacak

Başbakan Üstel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliği içinde KKTC turizminin gelişmesi adına birçok yeni adım atacaklarını belirtti.

Yeni havalimanının açılmasıyla birlikte ülkeye gelen yolcu sayısındaki artışa dikkat çeken Üstel, bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Yapmış olduğumuz girişimler turizmin daha da ileriye gitmesine önemli katkılar sağlayacaktır." diyen Üstel, bu süreçte yeni projelerle KKTC turizminin istikrarlı şekilde büyümeye devam edeceğini vurguladı.

Görüşmenin ardından tarafların, KKTC’yi turizmde daha cazip bir destinasyon haline getirmek için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirttiği kaydedildi.

İşbirliği yapılacak

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve turizm alanında işbirliğimizi geliştirmek için verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak turizm hedeflerimiz doğrultusunda işbirliğimizi daha ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

Üstel, Bakan Murat Kurum ile görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Üstel’e ziyaretinde Ataoğlu eşlik etti.

Görüşmede, çevre ve sıfır atık konularında atılacak yeni adımlar ile iki ülke arasında gerçekleştirilecek projeler ele alındı.

Ortak adım atılacak

Özellikle Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi kapsamında, KKTC’deki Güngör Düzenli Depolama Alanı ve transfer istasyonlarının geliştirilmesi gündeme gelirken, yeni ve hızla gelişen bölgelerde büyük bir ihtiyaç haline gelen kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi projeleri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede, Türkiye ve KKTC’nin ortak atacağı adımlar masaya yatırıldı.

Görüşmede, heyetler arası toplantı da yapıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan'la da görüştü

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs zirvesi ele alındı.

