Yargı ve deport

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde önceki gece Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen “Son Paket Operasyonu” kapsamında, iki adet tabanca ve toplam beş adet şarjörle yakalanan Erkan Çagı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Yapılan soruşturma sonucu zanlının paravan evlilikle KKTC’de ikamet ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 10 Mart 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan Sosyal Konutları park alanı içerisinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada; belindeki korse içerisinde biri Sur, diğeri Glock marka 2 adet 9 mm çapında silah ve 4 adet boş şarjör bulunduğunu söyledi.

Polis; zanlının kullanımındaki motosikletin kutusu içerisinde ise bir adet plastik şarjör bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde ele geçirilen silahların balistik incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis, beklenen balistik raporun çıktığını, silahların faili meçhul herhangi bir olayda kullanılmadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının paravan evlilikle KKTC’de ikamet ettiğini tespit ettiklerini belirterek, bir ayı aşmamak üzere merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

