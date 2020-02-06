İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da seyir halindeki aracı şüphe üzerine durduran polis, sürücü Fikret Göl’ün cebinde 5 gram uyuşturucu madde buldu. Göl ile araçta yolcu olarak bulunan Daniel Sasa gözaltına alındı. Zanlılar polisteki sorgularında uyuşturucu maddenin kendilerine ait olduğunu itiraf etti.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kavaz, zanlıların, Karakol bölgesinde, trafikte şüpheli şekilde seyir halindeyken durdurulduğunu söyledi.

Kavaz, yapılan aramada Fikret Göl’ün cebinde 5 gram uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, Göl ile araçta yolcu olarak bulunan Daniel Sasa’nın tutuklandığını ifade etti.

Daniel Sasa’nın uyuşturucu maddeyi Fikret Göl ile birlikte aldıklarını itiraf ettiğini belirten Kavaz, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.