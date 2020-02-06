Kimsenin milyonu yok

Çiğdem AYDIN

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da adaylığını resmen açıklaması sonrasında 26 Nisan’da yapılacak seçimde yarışa katılacakların sayısı 6’ya yükseldi.

Adaylar Mustafa Akıncı, Kudret Özersay, UBP’nin adayı Ersin Tatar, CTP’nin adayı Tufan Erhürman, YDP’nin adayı Erhan Arıklı ve her seçimin tartışmasız adayı Arif Salih Kırdağ, Cumhurbaşkanlığı makamı için kıyasıya yarışacak.

Bu yarış beraberinde maddi bir külfet de getirecek.

Her seçim döneminde milyonlarca Türk Lirası harcayan siyasilerin ve siyasi partilerin önümüzdeki süreçte kullanacakları bütçe merak konusu olurken, Diyalog siyasi partilerin bütçelerini mercek altına aldı.

Elde edilen bilgilere göre; YDP adayı Erhan Arıklı ve Bağımsız aday Kırdağ dışında diğer adaylar seçimde ne kadar harcayacaklarına yönelik bütçelerini henüz oluşturmadı.

Adaylar bu seçimde milyonlarca lira harcayacakları yolundaki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Arıklı 150 bin, Kırdağ 10 bin TL ayırdı

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, Arıklı’nın 150 bin TL’lik bir kaynak ile seçimi götüreceğini söyledi.

Arıklı’nın bu meblağ için bankadan borçlanacağını söyleyen Büyükyılmaz, “Başka her hangi bir kaynağımız yoktur” dedi.

Seçimlerin renkli siması Arif Salih Kırdağ ise bu seçim için 10 bin TL’lik bütçe ayırabildi.

Kırdağ, “Kendi öz kaynaklarım ile bulabildiğim miktar budur” diyerek seçmenlerine bu meblağ ile ulaşmayı hedefliyor

UBP’de görev Genel Sekreter’de

UBP’de ise bütçe çalışmaları devam ediyor. Bu konuda Genel Sekreter Ersan Saner yetkilendirildi ve çalışmalarına devam ediyor.

Partinin gücünün yanı sıra piyango gelirleri ve iş dünyasından toplanacak yardımlar da UBP’nin bütçenin netleşmesine yardımcı olacak

Akıncı bağışları bekliyor

Mustafa Akıncı bağımsız aday olsa da TDP’den kısıtlı bir miktarın seçim bütçesine sağlanacağı öğrenildi.

Bunun yanı sıra bütçenin aslan payı katkı ve bağışlardan sağlanacak. Akıncı’ya yakın isimlerden elde edilen bilgiye göre henüz bir rakam ortada yok, planlama devam ediyor.

Sorakın: Ortaya atılan rakamlar gerçek değil

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bütçe çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek ortaya atılan rakamların gerçek olmadığını söyledi.

Sorakın, CTP’de parti aidatlarının önemli bir yer tutuğunu ve buradan toplanan paranın ana nokta olacağını ifade etti.

Sorakın ayrıca CTP’nin her yıl düzenlediği piyango ile de ciddi bir kaynak yarattıklarını ve seçimde bu kaynağın da kullanılacağını belirtti.

CTP Genel Sekreteri “Çok yüksek bir bütçemiz yoktur” diye konuştu

Senin: Bütçe kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacak

HP’li Yenal Senin de kamuoyunda konuşulan rakamların gerçek olmadığını belirtti. Senin, ”Bütçe çalışmalarını bizzat ben yürütüyorum ve henüz bir bütçe oluşturmuş değiliz. Partimiz mutlaka destekleyeceği aday Kudret Özersay’a katkı yapacaktır ama bunun yanında şeffaf bir şekilde toplanacak yardımlar da olacaktır” dedi. Senin, bütçe oluşturulduğunda rakamların kamuoyu ile paylaşılacağını da sözlerine ekledi.