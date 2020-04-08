İki kişi tutuklandı

Girne’ye bağlı Dağyolu bölgesinde bir eve baskın yapan narkotik ekipleri iki tür uyuşturucu ile hap ele geçirdi.

Arzu Yazıcı ile aynı evde tespit edilen Bulut Sarıdoğan gözaltına alındı. İki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, operasyonun 6 Nisan 2020 tarihinde Dağyolu’nda gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, zanlıların birlikte tespit edildiği evde yapılan aramada metal öğütücü, içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan elle sarılmış sigara izmaritleri, şeffaf naylon içerisinde 4 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan kırık ampul ve metal boru, çekyatın altında 13 hap ile parçaları, 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlı Yazıcı’nın aracında yapılan aramada ise gözlük bölümünde folyo kâğıdına sarılı bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlı Arzu Yazıcı’nın ifadesinde methamfetamin ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri 5 Nisan tarihinde zanlı Bulut Sarıdoğan’dan aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Sarıdoğan’ın ise ifadede vermediğini mahkemeye aktardı. Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.