İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki akşam bir araçta arama yapan narkotik ekipleri, 200 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirirken, Berna Lütfioğlu ile Gökhan Çakır’ı gözaltına aldı. İki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, Gazimağusa’da seyir halinde olan bir aracın, bir polis ekibince kontrol maksatlı durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlılar Berna Lütfioğlu ile Gökhan Çakır’ın şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle durumun Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bildirildiğini belirtti.

Polis olay yerine gidilerek araçta arama yapıldığını ve 200 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.