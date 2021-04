İki sanığa da indirim

Suna ERDEN

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu suçlarından yargılanarak 12 ile 10 yıl hapis cezalarına çarptırılan Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz’ın cezası istinafta düştü.

Yüksek Mahkeme, ağır ceza mahkemesinin kararına itiraz ederek istinafa başvuran Kemal Numan Mehmet’in cezasını 10 yıldan 9’a, Can Tekin Yılmaz’ın cezasını ise 12 yıldan 10 yıla düşürdü.

Yüksek Mahkemede dün görüşülen duruşmada sanıklardan Yılmaz’ın avukatı Fatih Atakara da hazır bulundu.

Başkan Bertan Özerdağ ve Üyeler Beril Çağdal ile Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti istinaf kararını açıkladı.

Başkan Özerdağ, Girne Ağır Ceza Mahkemesinin 16 Nisan 2019 tarihinde Kemal Numan Mehmet’i 10 yıl, Can Tekin Yılmaz’ı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti.

Özerdağ, 3 sanıklı davada ayrı yargılanan Ekin Ersoy’un 2 buçuk kilo hintkeneviri ile 80 gram kokain tasarrufu alma ve verme suçlarından 9 yıl hapse mahkûm edildiğini kaydetti.

Özerdağ, davada aynı suçtan yargılanan 3 sanık hakkında verilen kararda cezalarda nispetsizlik olduğuna bulgu yaptıklarını açıkladı.

Heyet sanık Kemal Numan Mehmet’in cezasını 9, Can Tekin Yılmaz’ın ise 10 yıla düşürülmesine karar verdi.

Davanın geçmişi

Esentepe, Lapta ve Boğaz’da 3 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 buçuk kilo hintkeneviri ile 80 gram kokain ele geçirilmişti. Operasyonda Ekin Ersoy, Kemal Numan Mehmet ve Can Tekin Yılmaz tutuklanmıştı. Sanıklar cezaevine gönderilmiş, Ekin Ersoy suçlamaları kabul etmediği için yargı sürecinde diğer iki sanıktan ayrı davası görüşülmüştü. Ersoy, yargılama sonucu 9 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Sanıklar Mehmet ile Yılmaz ise 16 Nisan 2019 tarihinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkûm edilmişti.

Mahkeme, sanıkların 2 buçuk kilo hintkeneviri tasarrufu, 80 gram kokain tasarrufundan yargılandığını, ayrıca sanık Kemal Numan’ın 112 gram hintkeneviri verme, sanık Yılmaz’ın ise 10 gram hintkeneviri verme suçlarından yargılandığını belirtmişti.

Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla tasarrufu ettiğine kanaat getiren ağır ceza mahkemesi, Yılmaz’ın uyuşturucu temini için 5 bin Sterlin ödediğini, maddeye ulaşmada etkin rol oynadığını belirtmişti.

Mahkeme bu nedenle iki sanık hakkında ceza ayrımına gitmiş; Gazi, sanık Yılmaz’ı 12, sanık Numan’ı ise 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.