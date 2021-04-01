Yaşlılar unutulmadı

Dört Lions Kulübü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Lapta Huzurevi’ne giysi, gıda ve çay semaveri bağışında bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2020-2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İstanbul Ethemefendi Lions, Girne Akdeniz Lions, Girne Ada Lions ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri yetkililerinden oluşan heyet dün Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek bağışladıkları ürünleri teslim ettiler.