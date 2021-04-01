Dört Lions Kulübü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Lapta Huzurevi’ne giysi, gıda ve çay semaveri bağışında bulundu.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2020-2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; İstanbul Ethemefendi Lions, Girne Akdeniz Lions, Girne Ada Lions ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri yetkililerinden oluşan heyet dün Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek bağışladıkları ürünleri teslim ettiler.
Yaşlılar unutulmadı
Dört Lions Kulübü, Lapta Huzurevi’ne giysi, gıda ve çay semaveri bağışında bulundu
Dört Lions Kulübü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Lapta Huzurevi’ne giysi, gıda ve çay semaveri bağışında bulundu.
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