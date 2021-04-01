Cebinde hap bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaya olarak yolu geçmeye çalışırken Casim Çapin (36) yönetimindeki taksi aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Cemre Sağıroğlu’nun (26) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Alkol tespiti için sürücü ile Sağıroğlu’ndan alınan kan örneklerinin sonucu çıktı.

Taksi şoförü Capin’in kanında alkole rastlanmazken, Sağıroğlu’nda alkol tespit edildi. Zanlı Çapin dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada incelenen kamera görüntülerinde Sağıroğlu’nun alkolün etkisiyle kaza öncesi yalpalayarak yürüdüğü, yere düştüğü, daha sonra yaya geçidi olmayan yerden karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığı açıklandı.

Sağıroğlu’nun kıyafetlerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde yeşil reçete ile alınabilen haplar bulunduğu belirtildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 25 Mart 2021 tarihinde saat 18.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki TLC 194 plakalı araçla Gönyeli istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde seyreden Casim Çapin’in, Alpet ışıkları ile Sanayi bölgesi ışıkları arasındaki yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçen Cemre Sağıroğlu’na çarptığını anımsattı.

Polis, kaza sonucu yaralanan Cemre Sağıroğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen saat 19.35’te yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay yerinde inceleme yapıldığını kaydeden polis, Cemre Sağıroğlu’nun yaya geçidi olmayan bir yerden orta refüjden yola giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Kazanın ardından TLC 194 plakalı taksi aracın sürücüsü Casim Çapin’in tutuklandığını kaydeden polis, alkol testi için hem zanlıdan hem de maktulden kan örneği alındığını belirtti.

Alkolün etkisindeydi

Kan örneklerinin sonuçlarının geldiğini kaydeden polis, Çapin’de alkol tespit edilmediğini söyledi. Polis, kazada yaşamını yitiren Sağıroğlu’nun kanında ise alkole rastlandığını ifade etti. Polis, ayrıca incelenen kamera görüntülerinde Sağıroğlu’nun kazadan önce alkolün etkisiyle yalpalayarak yürüdüğünü, yere düştüğünü, daha sonra yaya geçidi olmayan yerden karşıya dengesiz bir şekilde geçmeye çalıştığını gördüklerini açıkladı. Polis, Sağıroğlu’nun kıyafetlerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde yeşil reçete ile alınabilen haplar bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın kısmen tamamlandığını kaydeden polis, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Taksi şoförlüğü yapamayacak

Mahkeme,10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Ayrıca zanlının ehliyetine de el konulurken, davası bitinceye kadar yurt dışına çıkışı engellendi, tüm seyahat belgelerine el konuldu.