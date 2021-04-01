4 kişiye yasal işlem

Coronavirüs tedbirleri kapsamında kısmi kapalılık ve sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Hafta içleri 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanırken, polis ekiplerinin denetimleri de kesintisiz devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada kontroller çerçevesinde önceki gece sabah saatlerinde kadar ülke genelinde denetimler yapıldı. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.