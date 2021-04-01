Pahalıya patladı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Demirhan’da düzenlenen operasyonda aracında

376 kilo et, 58 kilo iç yağı, 63 kilo kıyma, 32 kilo domuz eti, terp ve süt tozu bulunan Murat Seyitoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güney Kıbrıs’tan aracın bagaj ve arka koltuğunda naylon poşetler içerisinde ülkeye sokulan et ürünlerinin toplam değerinin 39 bin 200 TL olduğu belirtildi.

Polis, zanlının teminata bağlanmasını talep ederken, etlere karşın zanlıya 108 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

Mahkeme ise zanlıyı 7 bin 500 TL nakit, 200 bin TL tutarında kefaletle serbest bıraktı.

Etler araçta bulundu

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Mart 2021 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Murat Seyitoğlu'nun kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş, 376,25 kilo kemiksiz sığır eti, 58,80 kilo büyükbaş hayvan iç yağı, 54.85 kilo terp, 63.20 kilo dana kıyması, 32.15 kilo muhtelif domuz eti ve 50 kilo süt tozu tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, söz konusu etleri Güney Kıbrıs'tan şu an aranmakta olan bir şahsın getirdiği beyanında bulunduğunu belirtti.

Para cezası ödedi

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan etlerin 39 bin 200 TL değerinde olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlıya Gümrük Dairesi tarafından 108 bin TL ceza kesildiğini mahkemeye aktardı. Soruşturmanın kısmen tamamlandığını kaydeden polis, zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

İki kişi kefil oldu

Mahkeme, 7 bin 500 TL nakit teminata yatırması ve 2 kefilin 50’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi. Zanlının davası görülünceye kadar yurt dışına çıkışı engellendi ve tüm seyahat belgelerine el konuldu.