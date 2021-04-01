Karpaz karıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 3 zanlıdan biri olan Sergen Çobanoğlu’nun kaçırılıp, darp edildiği ortaya çıktı. Olayın 2020 yılı Kasım ayından meydana geldiği; 16 yaşındaki kızın yeğenleri Diyar Coşkun ve Tamer Akın’ın Çobanoğlu’nu zorla kaçırdığı ve sopalarla dövdüğü belirtildi. Polis, olayın önceki gün kendilerine yansıdığını ve zanlıların gözaltına alındığını açıkladı.

Tehdit de ettiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Dipkarpaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlıların, 25 Kasım 2020 tarihinde, 16 yaşındaki kızı rahatsız ettiği gerekçesi ile Sergen Çobanoğlu’nu, Dipkarpaz’da zorla araçlarına bindirerek kaçırdıklarını ve sopalarla ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların, darp olayını cep telefonları ile görüntüleyerek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediklerini de belirtti. Polis memuru, zanlıların daha sonra “polise gidersen seni gebertiriz” diyerek Sergen Çobanoğlu’na şiddet tehdidinde bulunduklarını açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

5’er bin TL ödediler

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ödemesine, 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmelerine ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.