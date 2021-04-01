Hedef bin 200 fidan

Ömer KADİROĞLU

Taşkent Doğa Parkı içerisinde yer alan Telsim Ekoloji Ormanı’nda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla ikinci etap fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte zeytin, harnup, çam, selvi, şinya, alıç ve mersinden oluşan 50 fidan dikildi. Hafta içerisinde de 300 fidanın dikimi tamamlanacağını, toplam bin 200 adet fidan dikilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Etkinlik öncesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper basına açıklamalarda bulundu.

Nazım Çavuşoğlu: Bu tip projelere önem veriyoruz

Bakan Çavuşoğlu, çevre dengesi için yapılan habitat projesinin sponsoru Telsim’e ve Taşkent Doğa Parkı’na teşekkür ederek, her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bu tip projelere önem verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, ormanların korunmasının şart olduğunu, korunamayanların ise yeniden hayata döndürülmesi için çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

Cemil Karzaoğlu: Doğa bir bütündür

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Taşkent Doğa Parkı’na bakanlık ve daire olarak ellerindeki imkânlarla yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirerek, mevcut alanın ağaçlandırılmasına daha önce başladıklarını ve şimdi de devam ettiklerini anlattı. “Doğa bir bütündür” vurgusu yapan Karzaoğlu, doğada yaşayan hayvanlara yaşam ortamı sağlamak için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.



Cenk Alper: Adaya hizmete devam ediyoruz

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper Telsim Ekoloji Ormanı’nın adanın ilk habitat projesi olduğunu ifade etti. Taşkent Doğa Parkı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Alper, doğal hayatın dengesini sağlamaya çalıştıklarını ve el birliği ile adaya hizmete devam ettiklerini söyledi.



Kemal Basat: Benzer çalışmalar yapılmalıdır

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Bir habitat restorasyonu projesi olarak ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, bunun dışında ekolojik dengenin önemini vurgulamak için bu projeye imza attık” dedi. Ülkenin ekolojik dengesinin geri gelmesi için benzer çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Basat, belirlenen alan içerisinde bin 200 adet bölge bitki örtüsüne uygun çalı formları ve ağaçların ekilmesinin hedeflendiğini söyledi.



