Forest 12 Nisan’da sahada

Necmi USAL

Başkentin yeşil siyahlı ekibi Küçük Kaymaklı, 12 Nisan Pazartesi günü gruplar halinde antrenmanlara başlama kararı aldı.

Yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 2021-2022 sezonunun takvimini açıklamasının ardından takımlar da hazırlıklarına başlıyor. Başkentin yeşil siyahlı ekibi Küçük Kaymaklı, 12 Nisan Pazartesi günü gruplar halinde antrenmanlara başlama kararı aldı. Niyazi Göksun önderliğinde gruplar halinde çalışacak olan Forest, yeni sezona hem mental, hem de fiziksel olarak hazırlanacak.

“Zor bir süreç olacak”

Küçük Kaymaklı Antrenörü Niyazi Göksun konuyla ilgili olarak spor servisine verdiği demeçte, “Zamanımız var. Bu arayı inşallah yavaş yavaş başlayıp kapatmayı planladık. Zor bir süreç olacağı kesin ancak hem mental hem fiziksel olarak oyuncularımızı hazırlamamız gerek” şeklinde konuştu.