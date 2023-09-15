İki tarafta suç işledi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Betmezoğlu Oto Galerilerin sahipleri Meltem Betmezoğlu ile ayrılma aşamasında olduğu eşi Nazım Betmezoğlu’nun yıllar önce karşılıklı yaptıkları şikayetlerle ilgili soruşturma tamamlandı.

Çiftlerin 2018 ve 2020 tarihlerinde karşılıklı şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada her iki tarafında suç işlediği ortaya çıktı. Meltem Betmezoğlu ile Nazım Betmezoğlu dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Açıkada, önce Meltem Betmezoğlu hakkındaki olguları aktardı. Açıkada, zanlı Meltem Betmezoğlu’nun "resmi sahte evrak düzenleme, sahte evrağı tedavüle sürmek, başkasının kimliğine bürünme, sahte sahte beyanla kayıt temini, davranışla mal temini" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Meltem Betmezoğlu’nun N.Ç. tarafından satılması için Betmezoğlu Oto Galeriye N.Ç. bırakılan KP 133 plakalı Volkswagen marka aracı 20 Şubat 2018 tarihinde araç devir formu üzerinde bulunan devreden kısmına N.Ç. adına imza atıp, sahtelediği evrakı Motorlu Araçlar Mukayyitliğine verip tedavüle sürerek, KP133 plakalı aracı adına aldığını söyledi. Polis memuru, yapılan şikayet doğrultusunda soruşturma başlatıldığını, 2023 yılı Haziran ayı içerisinde Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden temin edilen araç devir formunun PGM Belge İnceleme Şubesine gönderildiğini açıkladı. Açıkada, Belge İnceleme Şubesi’nden alınan raporda devir formu üzerinde bulunan imzanın Meltem Betmezoğlu’nun elinden çıktığının tespit edildiğini aktardı.

3 aracı sahte imzayla devretti

Polis memuru, Nazım Betmezoğlu hakkında ise ayrılma aşamasında olan eşi Meltem Betmezoğlu’nun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Açıkada, 16 Eylül 2020 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye Meltem Betmezoğlu’nun 2017 yılından itibaren boşanma aşamasında olduğu eşi Nazım Betmezoğlu’nun kendisine aldığı LK 505, HL 070. KZ 844. LF 351 ve NY 633 plakalı araçları kendisinin devir formu imzalamadığı halde sattığını belirtip, şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, yapılan araştırma sonucu HL 070 plakalı aracın 8 Haziran 2010 tarihinde, KZ 844 plakalı aracın 23 Temmuz 2010 tarihinde, LF 351 plakalı aracın 31 Aralık 2010 tarihinde, LK 505 plakalı aracın 24 Mart 2011 tarihinde, NY 633 plakalı aracın ise 18 Ağustos 2017 tarihinde Meltem Betmezoğlu adından başka şahıslar adına devredildiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, Nazım Betmezoğlu’ndan el yazı ve imza örneklerinin alınıp, Motorlu Araçlar Mukayyitliği’ne verilen orijinal devir formlarının üzerindeki imzalarla karşılaştırılması için PGM Belge İnceleme Şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, alınan el yazı ve imza örnekleri ile ilgili yapılan inceleme sonucunda LF 351 plakalı, LK 505 plakalı ve KZ 844 plakalı araçların devreden bölümünde Meltem Betmezoğlu adına atılan imzaların Nazım Betmezoğlu’nun elinden çıktığının belirlendiğini açıkladı. Polis, NY 633 ve HL 070 plakalı araçların devreden bölümündeki imzalar ile zanlının imzası arasında yeterli benzerlik tespit edilemediğini belirtti. Polis memuru, zanlıların aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, KKTC vatandaşı olan iki zanlının da davalarında hazır bulunabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 bin TL nakit teminat yatırması, her bir için iki kefilin 200’er bin TL imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

