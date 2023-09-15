5.5 milyon liraya el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştıkları inşaat şirketinde, farklı tarihlerde sattıkları 5 daireyi, emlak şirketi sattı gibi göstererek 111 bin 960 dolar para çalan ve mahkemeye çıkarılarak tutuklanan Wasem Hamed Amna ile Abdalrahman Alghazali’nin yaptıkları vurgunun 5 .5 milyon civarında olduğu belirlendi. Mahkeme emri ile zanlıların evini arayan polis evde adeta servet buldu. Polis yaptığı açıklamada, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahlarda mahkeme emri ile yapılan aramada, değeri yaklaşık 5.5 milyon Türk Lirası’na denk gelen 105 bin 600 Euro, 7 bin 190 ABD Doları ve 72 bin 460 Sterlin nakit paranın bulunarak emare alındığını açıkladı.

11 ayda büyük vurgun

Zanlıların, çalıştıkları inşaat şirketinde, 21 Kasım 2022, 6 Nisan 2023, 1 Haziran 2023, 2 Ağustos 2023 ve 17 Ağustos 2023 tarihlerinde sattıkları 5 adet daireyi, emlak şirketi satmış gibi göstererek, komisyon adı altında çalıştıkları şirketten 111 bin 490 dolar parayı çalmıştı.

Zanlıların 12 Eylül 2023 tarihinde gözaltına alınmış, 13 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutuklama emri alınmıştı.

Evleri arandı

Bu süre içerisinde yürütülen soruşturmada zanlıların evi aranırken, polis ele geçirilen kanıtları açıkladı. Polis, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahlarda mahkeme emri ile yapılan aramada, toplam 105 bin 600 Euro, 7 bin 190 ABD Doları ve 72 bin 460 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını bildirdi.

